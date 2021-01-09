Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,34 ile Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu oldu.
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF ise yüzde 2,27'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039544
|-2,34
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,107202
|-2,29
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,082434
|-2,16
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,065776
|-2,15
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,218365
|-2,14
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,088245
|-2,11
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027534
|-2,08
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,102958
|-2,00
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,687609
|-2,00
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,439848
|-1,99
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,073398
|-2,27
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,04065
|-2,24
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,098955
|-2,21
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,098859
|-2,21
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,120482
|-2,19
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137615
|-2,17
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090462
|-2,16
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,070944
|-2,16
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,141935
|-2,16
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031766
|-2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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