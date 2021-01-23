Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,31 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,58'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108966 -2,31 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,165815 -2,26 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055173 -2,26 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 18,28423 -1,79 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 20,504401 -1,46 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 47,62881 -1,41 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010847 -1,27 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,054341 -1,24 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,129696 -1,02 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 19,155665 -0,92 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,045647 -2,58 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020504 -1,16 Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,021725 -0,46 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,05183 -0,32 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,05389 -0,25 Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,109535 -0,24 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,099162 -0,17 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096472 -0,17 Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF 0,117127 -0,17 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092922 -0,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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