Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,03 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,92'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,108261 -7,03 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,921414 -7,03 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,118686 -6,90 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101989 -6,40 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051659 -6,37 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061082 -5,30 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 112,54201 -4,82 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,126882 -4,57 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,654579 -4,39 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,294593 -4,24 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051238 -4,92 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,078889 -4,83 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,095537 -4,31 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,03216 -4,15 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,182113 -4,13 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,036108 -3,96 VEM Hisse Senedi EYF 0,106297 -3,89 ZEM Hisse Senedi EYF 0,028243 -3,85 HEM Hisse Senedi EYF 0,027213 -3,85 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,084226 -3,84 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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