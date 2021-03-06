Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,08 ile Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,37'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,991439 -4,08 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,093890 -3,94 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040761 -3,85 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,221806 -3,41 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,018416 -3,13 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,969622 -2,94 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,848996 -2,56 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,368493 -1,61 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,0277 -1,52 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,593126 -1,23 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,043133 -1,37 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042148 -1,05 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,043087 -1,00 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,047423 -1,00 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,04307 -1,00 NN Hay. Em. Altın EYF 0,026714 -0,98 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,01438 -0,98 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,044434 -0,95 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,045566 -0,95 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,04035 -0,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım

İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü

Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?

Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar

Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı