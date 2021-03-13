Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,35 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,51'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096121 -3,35 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,870497 -3,32 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048755 -3,30 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,311530 -3,15 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 110,656547 -2,47 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,829948 -1,58 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585008 -1,37 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235019 -1,19 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,141107 -1,10 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044073 -0,81 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,077611 -2,51 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019951 -1,69 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019768 -1,60 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021785 -1,55 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,02081 -1,51 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020844 -1,47 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,020368 -1,46 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020808 -1,42 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018835 -1,39 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,021467 -1,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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