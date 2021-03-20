Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,35 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,12'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012421 -8,35 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,094397 -7,46 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,850835 -5,19 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,027371 -2,58 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 701,668085 -2,50 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 40,569531 -2,40 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,084358 -2,35 QNB Finans Portföy Altın BYF 35,96968 -2,28 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 135,337803 -2,02 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,995761 -1,95 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,044056 -2,12 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014044 -1,89 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032503 -1,40 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020432 -1,33 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,129541 -1,09 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033508 -0,98 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,086395 -0,89 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019593 -0,89 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019776 -0,88 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,143486 -0,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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