Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (5)

27.03.2021 11:09
Yatırımcı rehberi (5), System.String[]

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 19,83 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 19,83 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 12,66'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF10,746511-19,83
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,701781-19,75
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,078037-19,26
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,039606-19,11
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,085726-11,56
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF41,333922-11,33
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)5,803936-11,31
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,113077-11,11
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,055094-10,99
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF17,521599-10,82
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017113-12,66
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017277-12,64
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,017809-11,65
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,167063-11,15
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,033414-10,75
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,13641-10,73
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,069057-10,73
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,08228-10,71
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,156143-10,68
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,176865-10,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, Yatırım, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Pelkas'tan sevindiren haber! Sakatlığı geçti, sahalara indi Pelkas'tan sevindiren haber! Sakatlığı geçti, sahalara indi Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım Lüks sitede akılalmaz olay! 'Boksörüm' diyerek vatandaşa böyle saldırdı Lüks sitede akılalmaz olay! 'Boksörüm' diyerek vatandaşa böyle saldırdı Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor
Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu         
10:56
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var         
10:20
Diğer aşılar bunu başaramadı! Prof. Ceyhan yerli 'İntranazal Kovid' aşısıyla ilgili umutları arşa çıkardı Diğer aşılar bunu başaramadı! Prof. Ceyhan yerli 'İntranazal Kovid' aşısıyla ilgili umutları arşa çıkardı         
09:55
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti         
07:45
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi         
23:08
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 11:18:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei