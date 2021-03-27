Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 19,83 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 12,66'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,746511 -19,83 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,701781 -19,75 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078037 -19,26 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039606 -19,11 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085726 -11,56 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 41,333922 -11,33 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,803936 -11,31 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,113077 -11,11 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055094 -10,99 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 17,521599 -10,82 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017113 -12,66 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017277 -12,64 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017809 -11,65 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,167063 -11,15 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,033414 -10,75 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,13641 -10,73 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069057 -10,73 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,08228 -10,71 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,156143 -10,68 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,176865 -10,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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