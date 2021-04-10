Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,53 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 1,25'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013655 -2,53 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,107879 -2,22 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,916543 -1,96 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078931 -1,67 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,891469 -1,55 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,707534 -1,53 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039991 -1,52 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,606743 -1,35 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,701269 -1,15 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,184495 -1,10 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054396 -1,25 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,058294 -0,87 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029047 -0,55 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070132 -0,34 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067923 -0,29 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,034747 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018604 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058253 -0,09 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,030610 -0,05 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031436 -0,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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