Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 14,13 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 8,11'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,965158 -14,13 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,926111 -12,85 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,849489 -12,03 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,130359 -10,77 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,7546 -8,98 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080808 -8,73 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,999722 -8,70 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,532925 -8,19 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,961548 -7,92 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,513056 -7,83 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,060637 -8,11 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,049537 -6,94 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037746 -6,24 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026241 -6,22 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,112371 -6,11 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,06455 -6,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046399 -5,85 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066041 -5,64 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,095324 -5,15 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,094703 -5,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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