Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,50 ile Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF ise yüzde 1,97'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045537
|-3,50
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,107635
|-2,82
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,973768
|-2,21
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038329
|-2,04
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|44,407814
|-2,03
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065064
|-2,01
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061403
|-2,00
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108735
|-1,99
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,052725
|-1,99
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,870556
|-1,99
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016241
|-1,97
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047661
|-1,94
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048741
|-1,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050328
|-1,93
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053682
|-1,93
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050017
|-1,93
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045665
|-1,92
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051639
|-1,91
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,015308
|-1,90
|VEM Altın Katılım EYF
|0,05196
|-1,90
(Sürecek)
Kaynak: AA
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