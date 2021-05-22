Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,04 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF ise yüzde 0,33'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014576 -4,04 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032759 -1,22 HSBC Portföy Değ. Fon 150,282601 -0,78 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 20,363459 -0,68 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048667 -0,66 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,70657 -0,50 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,818672 -0,41 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,032245 -0,41 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,811494 -0,32 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,003903 -0,29 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,05996 -0,33 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028405 -0,31 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040846 -0,29 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,102658 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,019087 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021118 -0,19 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031752 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,052287 -0,14 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,07205 -0,14 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021601 -0,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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