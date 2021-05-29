Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,86 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EY ise yüzde 3,03'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,021777 -4,86 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,975410 -4,69 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,899855 -4,23 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,414306 -4,22 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,135012 -4,18 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 19,727893 -3,96 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,602452 -3,85 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 18,148708 -1,01 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,646497 -0,50 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056429 -0,85 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065101 -3,03 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,101279 -2,98 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,102083 -2,95 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070187 -2,78 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,04931 -2,73 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,099875 -2,71 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,120637 -2,66 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070161 -2,62 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,050959 -2,54 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,03985 -2,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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