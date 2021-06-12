Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,92 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 2,04'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 806,191678 -2,92 QNB Finans Portföy Altın BYF 45,140830 -1,98 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 51,188405 -1,84 Fiba Portföy Altın Fonu 0,042644 -1,64 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,068161 -1,64 HSBC Portföy Altın Fonu 4,301316 -1,62 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,072465 -1,61 İş Portföy Altın Fonu 0,055691 -1,59 Deniz Port. Altın Fonu 0,062024 -1,59 Gedik Portföy Altın Fon 1,079431 -1,58 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015913 -2,04 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055434 -1,59 VEM Altın Katılım EYF 0,057609 -1,57 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050619 -1,57 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,052990 -1,56 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,054177 -1,56 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,053209 -1,55 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,018070 -1,54 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,054285 -1,54 NN Hay. Em. Altın EYF 0,033735 -1,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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