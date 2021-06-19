Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,67 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 3,58'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,162922
|-5,67
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,105275
|-5,45
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048577
|-5,37
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,948961
|-5,21
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,153169
|-5,16
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,628987
|-4,63
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,965419
|-4,28
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu
|0,904272
|-4,22
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,87441
|-4,20
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,914751
|-4,15
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,118676
|-3,58
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,050691
|-3,47
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,063279
|-3,39
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069245
|-2,99
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,026231
|-2,85
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,102608
|-2,83
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,027274
|-2,79
|VEM Altın Katılım EYF
|0,056096
|-2,63
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052872
|-2,60
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032858
|-2,60
(Sürecek)
Kaynak: AA
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