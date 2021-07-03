Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,54 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
"VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ise yüzde 3,03'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,010489
|-4,54
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,320503
|-4,15
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|17,632761
|-3,66
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|17,886172
|-3,57
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,129656
|-3,49
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056558
|-3,46
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,689624
|-3,00
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|19,014120
|-2,89
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,472198
|-2,85
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|17,505826
|-2,80
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021505
|-3,03
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026437
|-2,58
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038030
|-2,53
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,062335
|-2,45
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033862
|-2,40
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,115655
|-2,38
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067520
|-2,25
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,170333
|-2,20
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,170198
|-2,06
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,035211
|-2,06
(Sürecek)
Kaynak: AA
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