Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,54 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

"VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ise yüzde 3,03'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,010489 -4,54 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,320503 -4,15 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 17,632761 -3,66 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 17,886172 -3,57 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,129656 -3,49 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056558 -3,46 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,689624 -3,00 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 19,014120 -2,89 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,472198 -2,85 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 17,505826 -2,80 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021505 -3,03 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026437 -2,58 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038030 -2,53 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062335 -2,45 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033862 -2,40 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,115655 -2,38 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067520 -2,25 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,170333 -2,20 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,170198 -2,06 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,035211 -2,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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