Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,23 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

"Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ise yüzde 3,59'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,022351 -3,23 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,721387 -2,88 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,018879 -2,74 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,109112 -2,57 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,970478 -2,52 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,954651 -2,33 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017284 -2,12 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,013514 -1,97 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035069 -1,87 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,067450 -1,31 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065854 -3,59 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021281 -1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,055648 -0,84 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058713 -0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088415 -0,47 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067229 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018105 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034413 -0,36 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,019331 -0,31 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108614 -0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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