Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,42 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF ise yüzde 0,20'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016559 -4,42 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,930229 -2,05 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,03513 -1,70 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,976729 -1,54 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045718 -1,20 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,062662 -1,14 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,108987 -1,07 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 44,787418 -1,06 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,094029 -0,96 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,906007 -0,72 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010461 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010707 -0,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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