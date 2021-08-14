Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,23 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF ise yüzde 4,47'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,017768 -8,23 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,126975 -8,17 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,985447 -7,27 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,015334 -7,19 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,841745 -7,09 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043088 -5,75 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 0,99529 -3,31 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067323 -3,29 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039556 -3,26 Ak Portföy Altın Fonu 0,10675 -3,26 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009742 -4,47 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016906 -3,20 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050602 -3,16 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031511 -3,16 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,015893 -3,16 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050959 -3,15 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052465 -3,15 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,055956 -3,13 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,05372 -3,11 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051841 -3,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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