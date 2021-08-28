Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,59 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu oldu.

NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 1,48'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,932815 -2,59 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,587626 -2,11 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,094008 -1,88 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 800,02336 -1,75 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,608846 -1,74 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,032901 -1,61 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067084 -1,56 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,068891 -1,54 TEB Portföy Altın Fonu 0,112389 -1,54 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,309039 -1,54 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,031357 -1,48 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050679 -1,48 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052287 -1,47 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049564 -1,47 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,05571 -1,47 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050452 -1,46 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016886 -1,45 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,01582 -1,45 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051643 -1,43 VEM Altın Katılım EYF 0,053895 -1,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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