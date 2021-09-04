Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,27 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF ise yüzde 0,97'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 789,883696 -1,27 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,032560 -1,04 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,572285 -1,01 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,620605 -0,98 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,068231 -0,96 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,123489 -0,94 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,23208 -0,93 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,093135 -0,93 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,047211 -0,92 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,250446 -0,89 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032011 -0,97 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,058816 -0,88 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,134967 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,10835 -0,83 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102686 -0,81 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,082958 -0,79 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,114627 -0,79 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,015717 -0,78 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,045742 -0,77 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015818 -0,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Deren Talu, "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle içkili pozunu paylaştı

Yargıtay, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatını boşanma sebebi saydı

50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu

Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor

Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı

Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin

Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı

Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu