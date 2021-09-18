Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,41 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF ise yüzde 3,07'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,988393
|-5,41
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,952787
|-5,34
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,818803
|-4,93
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,986986
|-4,47
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,438977
|-4,38
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041663
|-4,21
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|18,829457
|-3,66
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|17,597541
|-3,30
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|98,420851
|-2,89
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,032786
|-2,89
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021315
|-3,07
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,06863
|-2,95
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,061282
|-2,54
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038574
|-2,45
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,02679
|-2,43
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,03595
|-2,38
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034627
|-2,30
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036395
|-2,25
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,144297
|-2,21
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,087157
|-2,13
(Sürecek)
Kaynak: AA
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