Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,41 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF ise yüzde 3,07'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,988393 -5,41 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,952787 -5,34 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,818803 -4,93 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,986986 -4,47 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,438977 -4,38 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041663 -4,21 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 18,829457 -3,66 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 17,597541 -3,30 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,420851 -2,89 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,032786 -2,89 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021315 -3,07 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,06863 -2,95 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,061282 -2,54 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038574 -2,45 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,02679 -2,43 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,03595 -2,38 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034627 -2,30 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036395 -2,25 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,144297 -2,21 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,087157 -2,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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