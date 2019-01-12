Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,606161
|12,97
|Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,035515
|2,42
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,110101
|2,14
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031590
|1,88
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,019337
|0,70
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013920
|11,08
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022152
|5,38
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,048260
|4,95
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021040
|4,41
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,325532
|2,34
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030774
|8,95
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|58,547746
|7,91
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,054003
|7,42
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,064592
|6,19
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,788947
|6,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,996624
|5,17
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,926677
|4,46
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,777847
|4,06
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,037757
|3,75
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,559435
|3,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,170662
|5,26
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,362249
|4,40
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028588
|4,13
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025473
|3,36
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,923908
|3,28
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,064838
|0,71
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055831
|0,64
|ING Portföy Altın Fonu
|0,025578
|0,64
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019617
|0,64
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,034726
|0,64
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021277
|0,58
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|225,505215
|0,45
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,448529
|0,45
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,450580
|0,44
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,810229
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|526,079447
|-0,65
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,186579
|-0,48
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,040506
|-0,48
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,037294
|-0,38
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,055721
|-0,37
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,015933
|-0,94
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,390931
|-0,73
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,064337
|-0,43
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,078454
|-0,25
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,020007
|-0,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,130257
|-1,12
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,414944
|-0,92
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|204,976550
|-0,73
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.