Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,138693
|1,64
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,022938
|1,41
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,436467
|1,32
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041539
|1,20
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,178325
|1,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,350585
|1,23
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,115740
|1,19
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,487835
|1,03
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,556818
|0,90
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,161256
|0,84
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,066814
|7,39
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,133113
|6,61
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023442
|6,57
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,189879
|6,33
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,873815
|6,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042069
|5,17
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|16,111304
|4,96
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,762550
|4,01
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,338609
|3,96
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,242264
|3,65
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030938
|6,41
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,252821
|6,05
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,979202
|4,26
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040128
|3,86
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,897384
|2,97
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,854016
|0,46
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|227,539151
|0,44
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,516092
|0,44
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,461265
|0,44
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018021
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|508,477830
|-2,14
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,052512
|-1,11
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,076172
|-0,75
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,045417
|-0,65
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,434263
|0,00
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020620
|-2,17
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020534
|-1,81
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048481
|-1,66
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,999378
|-1,03
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027024
|-0,84
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|56,553472
|-2,50
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030004
|-2,21
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,064400
|-1,30
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024647
|-1,27
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034261
|-1,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,963974
|-1,74
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,092042
|-0,33
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,790935
|-0,26
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,557771
|-0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015720
|-2,52
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030035
|-2,43
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051783
|-2,14
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,917831
|-2,10
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|0,971172
|-2,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,181380
|-2,92
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,606875
|-2,62
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031637
|-2,53
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|197,121235
|-2,53
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053318
|-2,44
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.