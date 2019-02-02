Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırımcı Rehberi (6)

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,451867 3,53
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,646554 3,02
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,198031 2,76
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183049 2,65
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042627 2,62
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021330 3,44
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022033 1,49
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,574571 1,14
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,555194 1,04
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,019437 1,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,563529 5,32
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069945 4,69
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040537 4,22
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,417863 4,08
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024329 3,78
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,006882 3,58
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043415 3,20
Gedik Portföy Karma Fon 0,783734 2,78
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,347981 2,77
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,248152 2,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027751 2,58
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031537 1,94
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,275652 1,82
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030475 1,46
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,463264 1,42
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,758491 3,36
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 199,860196 1,39
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032056 1,32
QNB Finans Portföy Altın BYF 19,866517 1,32
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022308 1,29
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 55,622986 0,44
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018089 0,44
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,875265 0,44
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,467634 0,44
ING Portföy Para Piyasası Fonu 79,475409 0,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 499,981463 -1,67
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031132 -1,32
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051883 -1,20
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,060215 -0,77
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,990009 -0,71
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013428 -0,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032036 -0,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063511 -0,63
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,788357 -0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019209 -1,02
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,797779 -0,84
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,932433 -0,54
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,903296 -0,53
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014707 -0,07
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:16 Kaynak: AA

Ekonomi
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