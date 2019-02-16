Yatırımcı Rehberi (6)

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023765 3,15 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046651 1,12 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 512,706036 1,02 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052839 0,96 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,546463 0,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013903 4,61 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,053905 1,59 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049332 1,36 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,321749 0,69 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,178372 0,46 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055415 2,87 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031313 2,32 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 66,568315 2,23 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,726801 2,21 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039302 2,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,820387 0,91 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026170 0,77 Gedik Portföy Karma Fon 0,786414 0,73 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033123 0,67 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 126,698530 0,66 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019656 1,20 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,023551 0,96 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030707 0,90 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016054 0,87 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052804 0,85 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 20,174400 1,09 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 202,942701 1,01 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019168 0,88 TEB Portföy Altın Fonu 0,054437 0,88 Deniz Port. Altın Fonu 0,028385 0,87 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 80,143916 0,45 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018243 0,43 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,918583 0,43 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,047386 0,43 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 56,094270 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042402 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,866367 -1,92 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,049258 -1,48 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,193420 -1,10 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019123 -1,00 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111689 -0,99 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,992489 -1,24 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,631080 -1,00 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,341294 -0,92 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,997970 -0,57 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,093543 -0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039719 -1,30 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030952 -0,76 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027414 -0,30 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,264705 -0,12

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)