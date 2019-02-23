Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırımcı Rehberi (6)

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031701 1,14
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,123225 0,92
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,589596 0,78
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047008 0,77
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036072 0,75
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014466 4,05
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022095 3,72
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021368 3,57
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,085819 1,55
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022227 1,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043452 10,56
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038192 3,22
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036120 2,88
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033504 2,28
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070588 2,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,026784 3,46
Gedik Portföy Karma Fon 0,802039 1,99
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,425659 1,47
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,109512 1,28
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017052 1,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,421067 4,23
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,934266 3,29
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,301217 2,89
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031540 2,71
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016480 2,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,055889 2,67
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033158 2,66
Deniz Port. Altın Fonu 0,029138 2,65
Garanti Portföy Altın Fonu 0,064993 2,63
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023078 2,62
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018323 0,44
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,486850 0,44
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,047593 0,44
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 59,598523 0,44
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 56,338478 0,44
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,636042 -0,93
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,445667 -0,80
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042217 -0,44
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182344 -0,38
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 140,654150 -0,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,187514 -0,52
Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,262076 -0,22
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,475716 -0,18
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,097383 -0,12
İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 35,699408 -0,10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon 77,690697 -0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030944 -0,03
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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