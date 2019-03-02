Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,032156
|1,44
|Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|258,728767
|1,38
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,024101
|1,16
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,147830
|1,16
|QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,170877
|1,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021617
|1,17
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,393825
|1,09
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,195274
|0,81
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,184902
|0,71
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,472962
|0,70
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045630
|5,01
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,264094
|3,36
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019978
|3,30
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019222
|3,27
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,904334
|3,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,044002
|2,11
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,348206
|1,79
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,814842
|1,60
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,042939
|1,57
|HSBC Portföy Değ. Fon
|78,909156
|1,57
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,030461
|3,28
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,028629
|2,94
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,956704
|2,40
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,776078
|1,83
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,324700
|1,80
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023699
|0,43
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|59,855834
|0,43
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,961073
|0,43
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|100,879397
|0,43
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,679215
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|514,306292
|-0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021700
|-1,79
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022158
|-0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,001814
|-1,11
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016322
|-0,96
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053661
|-0,90
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031264
|-0,88
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,950536
|-0,82
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|204,571792
|-1,31
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,052658
|-1,30
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,746491
|-1,19
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,347679
|-1,03
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032831
|-0,99
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.