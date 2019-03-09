Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırımcı Rehberi (6)

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 526,596667 2,39
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,054498 2,13
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,048235 1,75
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036825 1,65
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,663547 1,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050631 1,69
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014664 1,28
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028090 1,27
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021878 1,21
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,121473 1,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070313 2,11
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,413185 1,57
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034397 1,57
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037096 1,52
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032311 1,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,873600 1,45
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,065716 0,89
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,098389 0,69
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,577052 0,54
Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033623 0,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020336 2,30
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,880546 2,09
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,977092 1,83
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,966626 1,55
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014248 0,65
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,712448 0,43
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 17,734043 0,43
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,251427 0,43
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,047999 0,43
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023800 0,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,511896 -7,62
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,633752 -1,36
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,444912 -1,06
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,542280 -0,75
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182286 -0,74
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021480 -1,01
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,180920 -0,34
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,591603 -0,32
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,468335 -0,31
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,571852 -0,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043913 -3,76
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,224502 -3,13
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,841236 -2,59
İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 35,490012 -2,58
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,096820 -2,57
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,981580 -3,47
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043210 -1,80
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,024808 -1,74
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,343766 -1,28
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,246516 -1,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,009935 -1,99
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,299362 -1,91
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028094 -1,87
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040368 -1,46
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,508160 -1,35
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,361168 -2,17
TEB Portföy Altın Fonu 0,054951 -0,71
İş Portföy Altın Fonu 0,025325 -0,67
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032611 -0,67
Deniz Port. Altın Fonu 0,028678 -0,67
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Ekonomi
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