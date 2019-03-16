Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,041862
|1,23
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,024462
|1,20
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,529975
|1,20
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,285072
|1,15
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,032993
|1,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015092
|2,92
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021978
|2,32
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,162578
|1,94
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022222
|1,57
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022704
|1,54
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045841
|4,39
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,033414
|3,41
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|62,191729
|3,12
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,058327
|2,79
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,068388
|2,48
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,997874
|1,66
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,039753
|1,46
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,434363
|1,17
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,066435
|1,09
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,893145
|1,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031529
|1,53
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016459
|1,49
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040967
|1,48
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054077
|1,46
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,958214
|1,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019645
|1,54
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033104
|1,51
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029107
|1,50
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,064988
|1,49
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,023045
|1,48
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,744705
|0,42
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|60,355565
|0,41
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|101,719718
|0,41
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,048195
|0,41
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018562
|0,41
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,623270
|-1,65
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,438906
|-1,35
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,179996
|-1,26
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|140,411038
|-0,62
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041935
|-0,45
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,377191
|-1,79
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,050635
|-1,66
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,137328
|-1,50
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,024232
|-1,46
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,890904
|-1,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,340604
|-0,92
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043092
|-0,27
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,022706
|-0,23
|HSBC Portföy Değ. Fon
|78,580201
|-0,22
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,094970
|-0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,453243
|-1,73
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,934917
|-0,94
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,297945
|-0,11
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,430874
|-0,05
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,028085
|-0,03
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