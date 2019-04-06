Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,024670
|6,00
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,037742
|5,06
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,145860
|5,05
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,781526
|5,02
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,042353
|4,96
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016217
|5,50
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,292668
|4,76
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023875
|4,23
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,423083
|3,01
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022964
|2,87
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,110473
|9,33
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,347149
|8,98
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092980
|8,27
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047228
|7,91
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|35,220580
|7,82
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042066
|6,13
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,077274
|5,43
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|16,057049
|5,41
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,016312
|4,92
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,067543
|4,81
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,996082
|4,60
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,278396
|4,34
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,898110
|3,68
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,029956
|2,43
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021167
|2,24
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,004265
|0,82
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,997928
|0,46
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,054323
|0,16
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,020125
|0,14
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,081467
|0,11
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,048787
|0,42
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,522609
|0,42
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|18,020503
|0,42
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|61,089663
|0,42
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,062696
|0,41
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010058
|-1,95
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,095125
|-0,35
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,026371
|-0,28
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033834
|-0,09
|İş Portföy Altın Fonu
|0,026312
|-0,01
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029804
|0,00
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