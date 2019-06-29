Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026158 2,74
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,153856 2,48
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,196550 2,43
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,460065 2,38
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044801 2,32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015603 4,11
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024870 2,61
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022235 2,33
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,278064 1,06
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,622579 1,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,548125 3,96
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,117171 3,82
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047666 3,18
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094616 2,92
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072190 2,85
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,138324 4,52
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071331 2,43
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,346345 2,17
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,023622 2,07
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,220995 2,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025942 2,80
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035712 2,16
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,298098 2,16
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,127440 2,16
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,113134 1,85
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037568 2,25
TEB Portföy Altın Fonu 0,063522 2,19
Deniz Port. Altın Fonu 0,032954 2,10
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026086 2,10
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022230 2,09
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu 86,849233 0,48
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 18,974494 0,44
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,586031 0,44
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,604681 0,44
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051415 0,44
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,477370 -0,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,377005 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,519470 -0,32
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062830 -0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016230 -0,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030660 0,00
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,578745 -1,42

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:03 Kaynak: AA
euro, his, borçlanma araçları fonları, yatırım fonları, Ekonomi
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