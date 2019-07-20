Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,468526
|2,35
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,654571
|2,08
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,193404
|1,85
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041799
|1,67
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,917876
|1,53
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024964
|1,26
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,511814
|1,08
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,570235
|1,06
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,257982
|1,05
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,676584
|1,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|64,003924
|3,01
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,330359
|2,97
|Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,026551
|2,89
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,936101
|2,88
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054433
|2,74
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,208020
|4,20
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042562
|2,51
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,362524
|2,10
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,254679
|1,99
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,457443
|1,97
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026959
|2,62
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,354189
|1,87
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,909221
|1,65
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,557507
|1,55
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,028721
|1,47
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,333343
|6,29
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,363546
|1,14
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|234,743528
|0,88
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037513
|0,60
|İş Portföy Altın Fonu
|0,029087
|0,59
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|87,995806
|0,47
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,538060
|0,42
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,593572
|0,42
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,052083
|0,42
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,055305
|0,42
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014421
|-7,56
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021980
|-0,95
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,374243
|-0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076745
|-1,03
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036505
|-0,27
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040868
|-0,23
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,485856
|-0,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,101113
|-0,31
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,763339
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030997
|-0,43
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