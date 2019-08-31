Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,782881
|3,60
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,062083
|2,07
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,775299
|2,00
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|155,518762
|1,74
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,063127
|1,69
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027116
|3,68
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021895
|1,96
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014547
|1,58
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057170
|1,55
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030528
|1,42
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020986
|3,83
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,613635
|3,47
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,270668
|2,35
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,054663
|2,32
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,122531
|2,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,375042
|7,20
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,072941
|1,94
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,008023
|1,87
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,072531
|1,36
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,829096
|1,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027974
|4,02
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039258
|3,84
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,931857
|3,69
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,230163
|3,39
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,166179
|3,33
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,468043
|8,45
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,041342
|3,94
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,069836
|3,91
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,080962
|3,89
|ING Portföy Altın Fonu
|0,031711
|3,85
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,529271
|0,38
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,549543
|0,35
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020479
|0,34
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,607085
|0,34
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056554
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,478056
|-0,86
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,677481
|-0,68
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,197797
|-0,48
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,023224
|-0,45
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|152,093797
|-0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022524
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,891465
|-1,70
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034293
|-1,35
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|67,964346
|-0,47
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,040313
|-0,29
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,997715
|-0,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,974693
|-2,25
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,290120
|-0,30
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,456482
|-0,09
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,024219
|-0,05
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,699681
|0,00
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,735449
|-0,83
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013057
|-0,09
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015440
|-0,09
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)