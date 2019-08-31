Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

4 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,782881 3,60
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062083 2,07
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,775299 2,00
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 155,518762 1,74
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,063127 1,69
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027116 3,68
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021895 1,96
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014547 1,58
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057170 1,55
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030528 1,42
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020986 3,83
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,613635 3,47
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,270668 2,35
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,054663 2,32
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,122531 2,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,375042 7,20
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072941 1,94
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,008023 1,87
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,072531 1,36
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,829096 1,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027974 4,02
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039258 3,84
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,931857 3,69
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,230163 3,39
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,166179 3,33
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,468043 8,45
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041342 3,94
TEB Portföy Altın Fonu 0,069836 3,91
Garanti Portföy Altın Fonu 0,080962 3,89
ING Portföy Altın Fonu 0,031711 3,85
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,529271 0,38
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,549543 0,35
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020479 0,34
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,607085 0,34
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056554 0,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,478056 -0,86
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,677481 -0,68
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197797 -0,48
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023224 -0,45
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 152,093797 -0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022524 -0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,891465 -1,70
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034293 -1,35
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,964346 -0,47
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040313 -0,29
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,997715 -0,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,974693 -2,25
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,290120 -0,30
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,456482 -0,09
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,024219 -0,05
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,699681 0,00
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,735449 -0,83
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013057 -0,09
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015440 -0,09

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Sek, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:06 Kaynak: AA
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