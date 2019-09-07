Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,494871 2,96 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,697987 2,47 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,202660 2,06 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,630379 1,45 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023617 1,37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014434 0,82 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,531797 0,74 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,693204 0,66 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,238995 0,53 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,323559 0,52 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050890 6,16 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100439 6,10 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,477800 5,43 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,057993 5,09 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,639310 4,94 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006436 3,51 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,257631 3,08 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042317 2,94 HSBC Portföy Değ. Fon 89,851586 2,83 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,365047 2,79 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029408 4,82 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038727 2,84 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,334931 2,70 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,048070 2,44 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,032188 2,38 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 90,279985 0,23 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,779471 0,22 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053418 0,20 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,551658 0,20 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,665941 0,19 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 548,157680 -2,43 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051976 -2,07 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061057 -1,99 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,112973 -1,70 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040107 -1,65 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026318 -2,96 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056382 -2,05 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030094 -1,92 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,348444 -0,49 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021948 -0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039795 -1,20 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071687 -1,07 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074242 -0,98 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062336 -0,61 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025214 -0,25 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,990775 -1,95 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,089560 -0,80 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072426 -0,79 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010176 -0,42 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,311577 -0,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022072 -2,42 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038427 -2,24 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,205786 -2,07 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,147534 -2,02 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,327632 -2,00 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,859592 -3,95 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 252,180181 -2,92 İş Portföy Altın Fonu 0,031221 -2,50 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040423 -2,37 Deniz Port. Altın Fonu 0,035293 -2,28

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(Sürecek)