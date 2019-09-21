Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (6)
Son Dakika Ekonomi Haber

Yatırımcı rehberi (6)

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,500529 1,42
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,704031 0,97
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,205089 0,93
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,375600 0,69
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 155,930416 0,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015063 5,55
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022286 1,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,685591 0,77
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,059206 0,44
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040625 0,35
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,516664 0,16
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042936 0,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,024094 0,66
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,285761 0,55
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,023869 0,39
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006541 0,37
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,054452 0,36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017255 0,48
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,190560 0,43
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,432385 0,43
KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,387655 0,40
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,420754 0,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,613452 0,32
ING Portföy Para Piyasası Fonu 90,863761 0,32
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020693 0,32
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057137 0,31
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,555146 0,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060649 -1,02
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,309469 -0,70
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035916 -0,52
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026725 -0,44
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,062893 -0,43
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023101 -1,43
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025859 -1,35
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056387 -0,74
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030302 -0,46
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,386616 -0,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099494 -4,08
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050663 -3,97
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,190383 -3,38
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110660 -3,01
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,096453 -2,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,256421 -1,70
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042619 -1,11
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 77,694483 -1,09
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,020257 -1,04
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,103449 -0,91
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,174868 -1,19
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,119132 -1,17
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037458 -1,12
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,353224 -0,81
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,056331 -0,76
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,490679 -1,39
Deniz Port. Altın Fonu 0,034338 -1,38
ING Portföy Altın Fonu 0,030211 -1,34
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027265 -1,33
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039330 -1,32
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş için gittiği Amerika'da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu
Alman Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor Galatasaray'a yeni sponsor! 6 milyon 550 bin lira gelir elde edilecek "Kenger sakızı" geçim kaynağı oldu! Kilosu 500 liradan satılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 12:33:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (6)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]