Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,725513
|3,05
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,514112
|2,71
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,209050
|1,93
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|19,062087
|1,28
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225556
|1,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,707233
|0,58
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,631648
|0,54
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,742210
|0,54
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,307717
|0,53
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,762954
|0,53
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,102008
|2,53
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051929
|2,50
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|54,801300
|2,45
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023050
|2,29
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027170
|2,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,460874
|2,98
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,261635
|2,03
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006652
|1,70
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,647002
|1,52
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043244
|1,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,373788
|1,52
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,984953
|1,09
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,067489
|1,06
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019230
|1,05
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,125447
|0,56
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027450
|0,68
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067198
|0,66
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023351
|0,63
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,062988
|0,60
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030384
|0,57
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057312
|0,31
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|91,141244
|0,31
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020756
|0,30
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,615308
|0,30
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,053921
|0,30
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,285463
|-1,04
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035592
|-0,90
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|545,620581
|-0,68
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052950
|-0,20
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060568
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014515
|-3,64
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021797
|-2,19
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,340424
|-1,94
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022796
|-1,32
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030054
|-0,82
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|67,770121
|-1,91
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034979
|-1,86
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062355
|-1,69
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074799
|-1,65
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072045
|-1,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,034684
|-2,68
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,989217
|-0,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022101
|-0,30
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,338766
|-0,17
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,159716
|-0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030653
|-0,01
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)