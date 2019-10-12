Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054995
|3,37
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,062916
|3,23
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,364251
|3,12
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|563,698426
|2,71
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036706
|2,60
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014329
|6,16
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,409363
|4,82
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022021
|4,44
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031152
|3,71
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023486
|3,62
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041156
|5,76
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036133
|4,55
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063695
|4,38
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073651
|4,36
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076126
|4,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,037279
|3,62
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,020106
|2,96
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,151019
|2,37
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,074733
|1,39
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,348734
|0,46
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,217123
|3,50
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038773
|3,50
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,158209
|3,33
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,419818
|3,03
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022880
|2,91
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,069195
|3,65
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,024078
|3,55
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040773
|3,53
|ING Portföy Altın Fonu
|0,031332
|3,51
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035569
|3,51
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057649
|0,29
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054233
|0,29
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,691013
|0,29
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,560052
|0,29
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,618896
|0,29
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,719118
|-2,09
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,510227
|-1,98
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,207460
|-1,47
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|19,083849
|-0,89
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,024099
|-0,81
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,255641
|-0,26
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,712568
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,043325
|-7,01
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,367321
|-5,10
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,489651
|-4,99
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049846
|-4,88
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|52,907235
|-4,78
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,761637
|-3,36
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,018298
|-2,81
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,469406
|-2,71
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,257253
|-2,45
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,624947
|-2,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,050689
|-2,62
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,366252
|-2,03
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,988893
|-2,01
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019172
|-0,98
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,663681
|-0,18
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)