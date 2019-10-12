Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (6)
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy...

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054995 3,37
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062916 3,23
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,364251 3,12
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 563,698426 2,71
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036706 2,60
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014329 6,16
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,409363 4,82
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022021 4,44
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031152 3,71
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023486 3,62
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041156 5,76
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036133 4,55
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063695 4,38
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073651 4,36
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076126 4,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,037279 3,62
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,020106 2,96
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,151019 2,37
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,074733 1,39
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,348734 0,46
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,217123 3,50
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038773 3,50
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,158209 3,33
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,419818 3,03
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022880 2,91
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,069195 3,65
Fiba Portföy Altın Fonu 0,024078 3,55
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040773 3,53
ING Portföy Altın Fonu 0,031332 3,51
Deniz Port. Altın Fonu 0,035569 3,51
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057649 0,29
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054233 0,29
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,691013 0,29
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,560052 0,29
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,618896 0,29
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,719118 -2,09
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,510227 -1,98
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,207460 -1,47
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,083849 -0,89
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024099 -0,81
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,255641 -0,26
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,712568 -0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043325 -7,01
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,367321 -5,10
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,489651 -4,99
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049846 -4,88
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 52,907235 -4,78
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,761637 -3,36
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018298 -2,81
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,469406 -2,71
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,257253 -2,45
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,624947 -2,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,050689 -2,62
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,366252 -2,03
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,988893 -2,01
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019172 -0,98
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,663681 -0,18

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:05 Kaynak: AA
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