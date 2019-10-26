Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (6)
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)

58 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,747220 6,54
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,527857 6,20
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,211062 4,22
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024561 3,23
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 159,887606 2,98
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014703 1,56
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,266440 1,44
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,719159 1,20
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,568053 1,00
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,348972 0,86
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044447 8,72
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,695669 8,26
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045549 8,25
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021787 7,90
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,134126 7,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,505936 7,47
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,261373 4,82
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018701 4,61
HSBC Portföy Değ. Fon 92,504096 4,33
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,478204 4,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,420098 6,78
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,017695 5,96
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,092219 5,86
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019615 3,48
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,681526 1,23
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 92,146260 0,28
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,649021 0,28
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,794870 0,28
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054535 0,28
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,622348 0,28
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061458 -2,07
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,522610 -1,79
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036298 -1,56
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,349827 -1,48
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054001 -1,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057059 -2,15
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025811 -2,02
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030735 -2,00
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,418471 -1,94
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023640 -1,53
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076375 -2,42
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036527 -2,10
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064030 -1,97
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,911852 -1,68
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074607 -1,55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,012428 -1,61
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022447 -1,93
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037557 -1,90
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,121142 -1,82
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,374876 -1,59
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,184165 -1,47
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039386 -1,99
İş Portföy Altın Fonu 0,030694 -1,99
HSBC Portföy Altın Fonu 2,397280 -1,97
TEB Portföy Altın Fonu 0,066815 -1,94
Deniz Port. Altın Fonu 0,034358 -1,94
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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