Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (6)
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,950841 3,41
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 163,295924 1,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,756297 1,21
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,534186 1,20
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,577755 1,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,767296 0,39
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,652122 0,36
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,786679 0,35
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,323293 0,35
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,573138 0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,849961 1,23
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036942 1,14
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,591571 0,97
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,507899 0,47
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027693 0,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010975 7,39
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,542640 2,44
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,335683 0,81
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,019334 0,71
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,024571 0,57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019211 1,32
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017709 0,84
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,099114 0,63
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037763 0,55
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,026627 0,54
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,788273 0,64
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039602 0,55
Ak Portföy Altın Fonu 0,063201 0,53
İş Portföy Altın Fonu 0,030853 0,52
Deniz Port. Altın Fonu 0,034535 0,52
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,623956 0,26
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021045 0,26
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058117 0,26
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,050702 0,26
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 92,380440 0,25
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,405661 -0,74
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061132 -0,53
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,341146 -0,37
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053861 -0,26
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,000139 -0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014071 -4,30
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030542 -0,63
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023532 -0,46
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,716806 -0,14
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,417432 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048627 -4,13
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095936 -3,80
Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,103673 -2,52
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108810 -2,50
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,031381 -2,38
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,761434 -1,81
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,258632 -1,05
Gedik Portföy Karma Fon 0,931247 -0,94
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043485 -0,85
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,020344 -0,84
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,002517 -1,49
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022291 -0,69
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,411828 -0,58
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,016773 -0,14
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,191314 -0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,902681 -0,22

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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