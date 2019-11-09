Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027974 1,41 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,000927 1,34 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,541240 1,32 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,065380 1,28 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,162480 1,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014846 5,51 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024297 3,25 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,476897 2,46 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022455 1,73 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,597674 1,56 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,872980 6,09 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051568 6,05 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101589 5,89 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,091489 5,83 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,463501 5,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,045298 4,17 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,133185 4,16 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,268182 3,69 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,078682 3,26 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,688453 3,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,468003 3,98 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,037045 3,44 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,129170 2,73 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,020124 2,39 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,699973 1,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058262 0,25 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,625504 0,25 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,798765 0,25 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021097 0,25 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 92,608513 0,25 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025561 -1,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037412 -0,93 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,116604 -0,88 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,179522 -0,82 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,264627 -2,40 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,541344 -1,45 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023152 -0,98 Deniz Port. Altın Fonu 0,034201 -0,97 İş Portföy Altın Fonu 0,030556 -0,96

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(Sürecek)