Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027974
|1,41
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,000927
|1,34
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,541240
|1,32
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,065380
|1,28
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,162480
|1,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014846
|5,51
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024297
|3,25
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,476897
|2,46
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022455
|1,73
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,597674
|1,56
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,872980
|6,09
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051568
|6,05
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101589
|5,89
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,091489
|5,83
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,463501
|5,73
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,045298
|4,17
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,133185
|4,16
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,268182
|3,69
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,078682
|3,26
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,688453
|3,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,468003
|3,98
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,037045
|3,44
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,129170
|2,73
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,020124
|2,39
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,699973
|1,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058262
|0,25
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,625504
|0,25
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,798765
|0,25
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021097
|0,25
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|92,608513
|0,25
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025561
|-1,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037412
|-0,93
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,116604
|-0,88
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,179522
|-0,82
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,264627
|-2,40
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,541344
|-1,45
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023152
|-0,98
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034201
|-0,97
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030556
|-0,96
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)