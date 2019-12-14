Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036908 2,16 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,424679 1,89 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055649 1,48 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,166038 1,05 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,048421 1,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024573 3,27 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,529291 2,20 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015543 2,09 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025930 1,73 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031210 1,51 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,040110 4,39 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027969 4,16 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030087 3,08 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,169180 3,05 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,161673 2,93 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,975552 3,23 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,154602 2,68 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,771653 1,44 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,033487 1,28 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,047940 1,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,600673 0,98 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022907 0,90 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,252909 0,73 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,021433 0,54 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,230604 0,53 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,030597 0,53 Ak Portföy Altın Fonu 0,062650 0,42 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023110 0,40 Garanti Portföy Altın Fonu 0,077054 0,40 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039136 0,39 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055461 0,25 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,632965 0,24 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,952296 0,24 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,743604 0,23 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 69,221190 0,23 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,061631 -8,18 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,978740 -0,60 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007079 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,270519 -0,41 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,433353 -0,36 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,383809 -0,35

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(Sürecek)