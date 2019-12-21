Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,518961 3,89 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038083 3,18 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 571,471427 2,91 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,910017 2,91 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,108264 2,90 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016440 5,77 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,621261 3,64 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022772 3,59 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025445 3,55 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032007 2,55 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042276 5,40 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029223 4,48 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 78,663496 4,47 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040169 4,04 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082383 3,96 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,201909 4,10 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,079711 3,00 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,061385 2,70 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007188 1,54 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,388172 1,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038289 2,38 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,305801 2,35 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,478557 2,27 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023373 2,03 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,138233 2,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,293382 4,21 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,262522 3,60 İş Portföy Altın Fonu 0,031316 2,35 Garanti Portföy Altın Fonu 0,078863 2,35 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040038 2,30 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,573401 0,21 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055576 0,21 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021388 0,20 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,893188 0,20 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,755146 0,20 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,772165 -0,55 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,547266 -0,48 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,219437 -0,19 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018962 -0,11 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025203 -0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,526547 -1,53 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,061574 -1,43 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060756 -1,42 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029352 -1,22 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,964299 -0,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,940024 -1,80 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,871867 -1,08 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,504817 -0,12 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,282768 -0,05

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(Sürecek)