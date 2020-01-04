Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038570
|0,98
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,156615
|0,87
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,050331
|0,84
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029662
|0,84
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,353123
|0,80
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,026117
|1,88
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027474
|1,61
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032470
|1,12
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,451534
|1,00
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,810497
|0,97
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031521
|4,07
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,078456
|3,07
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,127176
|2,95
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,066150
|2,90
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045348
|2,88
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,095117
|4,00
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,969934
|3,42
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,049942
|1,97
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,292587
|1,93
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,519967
|1,61
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,721953
|3,40
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,090551
|3,31
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,365563
|2,33
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,303458
|2,27
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039691
|1,81
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,032422
|2,17
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,082052
|2,01
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,070606
|1,83
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,024525
|1,81
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,041608
|1,73
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,070933
|0,23
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,738228
|0,19
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,636623
|0,19
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055789
|0,19
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|94,217274
|0,19
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016487
|-0,54
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022964
|-0,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031707
|-0,19
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,107617
|-0,07
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)