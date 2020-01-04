Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038570 0,98 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,156615 0,87 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050331 0,84 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029662 0,84 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,353123 0,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,026117 1,88 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027474 1,61 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032470 1,12 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,451534 1,00 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,810497 0,97 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031521 4,07 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,078456 3,07 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,127176 2,95 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,066150 2,90 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045348 2,88 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,095117 4,00 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,969934 3,42 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049942 1,97 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,292587 1,93 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,519967 1,61 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,721953 3,40 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,090551 3,31 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,365563 2,33 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,303458 2,27 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039691 1,81 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,032422 2,17 Garanti Portföy Altın Fonu 0,082052 2,01 TEB Portföy Altın Fonu 0,070606 1,83 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024525 1,81 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041608 1,73 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,070933 0,23 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,738228 0,19 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,636623 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055789 0,19 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,217274 0,19 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016487 -0,54 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022964 -0,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031707 -0,19 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,107617 -0,07

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(Sürecek)