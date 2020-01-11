Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,560287 0,92 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,789692 0,82 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,223746 0,73 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 166,878109 0,58 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025478 0,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,823911 0,74 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,329151 0,41 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,455156 0,25 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,689194 0,19 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,518497 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059556 3,74 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,081277 3,60 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,117249 3,44 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,064226 2,82 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,024288 2,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,170672 3,61 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019309 1,69 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,060700 1,61 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,240735 1,56 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,866245 1,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,319164 1,20 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,256183 1,08 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,189662 1,07 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040095 1,02 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,739271 1,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,024890 1,49 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029071 1,16 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042077 1,13 HSBC Portföy Altın Fonu 2,536536 1,13 Garanti Portföy Altın Fonu 0,082970 1,12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,576708 0,21 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055901 0,20 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 117,610035 0,20 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,637872 0,20 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021511 0,20 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 565,256835 -1,33 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063504 -0,78 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,524707 -0,78 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,313004 -0,63 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057318 -0,62 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016004 -2,93 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025679 -1,68 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027104 -1,35 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022679 -1,24 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032091 -1,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029466 -2,41 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045200 -1,89 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040205 -1,28 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082134 -1,18 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083283 -0,87 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,059641 -0,94 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,956271 -0,69 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080227 -0,54 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007425 -0,47 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,020843 -0,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,296935 -1,09 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,465764 -0,92 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,080868 -0,89 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023349 -0,82 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,359790 -0,42 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,144847 -2,04

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(Sürecek)