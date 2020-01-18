Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,576668 2,92 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,812078 2,83 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229600 2,62 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030202 2,28 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025971 1,94 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,708660 1,15 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,471265 1,11 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025944 1,03 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,839197 0,92 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,341340 0,92 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,070322 5,90 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,072943 5,56 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033528 5,40 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,085596 5,31 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063024 5,29 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,237777 3,09 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,145584 2,88 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007638 2,87 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,535689 2,83 HSBC Portföy Değ. Fon 106,280735 2,66 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,418097 4,29 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,356209 2,81 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,785820 2,68 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,818390 1,32 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023505 0,67 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,200870 0,25 Ak Portföy Altın Fonu 0,067061 0,06 Garanti Portföy Altın Fonu 0,083011 0,05 İş Portföy Altın Fonu 0,032754 0,04 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024898 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056014 0,20 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,798087 0,19 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,744927 0,19 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,639091 0,19 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021552 0,19 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 563,353595 -0,34 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015703 -1,88 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022623 -0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039923 -0,70 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,947024 -0,47 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,255869 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,533489 -0,12 TEB Portföy Altın Fonu 0,071320 -0,08 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,202284 -0,04

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(Sürecek)