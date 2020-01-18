Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,576668
|2,92
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,812078
|2,83
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,229600
|2,62
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030202
|2,28
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025971
|1,94
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,708660
|1,15
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,471265
|1,11
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025944
|1,03
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,839197
|0,92
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,341340
|0,92
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,070322
|5,90
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,072943
|5,56
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033528
|5,40
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,085596
|5,31
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063024
|5,29
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,237777
|3,09
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,145584
|2,88
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007638
|2,87
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,535689
|2,83
|HSBC Portföy Değ. Fon
|106,280735
|2,66
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,418097
|4,29
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,356209
|2,81
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,785820
|2,68
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,818390
|1,32
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023505
|0,67
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,200870
|0,25
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,067061
|0,06
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,083011
|0,05
|İş Portföy Altın Fonu
|0,032754
|0,04
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,024898
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056014
|0,20
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,798087
|0,19
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,744927
|0,19
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,639091
|0,19
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021552
|0,19
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|563,353595
|-0,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015703
|-1,88
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022623
|-0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,039923
|-0,70
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,947024
|-0,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,255869
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,533489
|-0,12
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,071320
|-0,08
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,202284
|-0,04
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)