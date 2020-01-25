Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (6)

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030741 1,78
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051777 1,65
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,181469 1,54
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,493803 1,52
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,177042 1,47
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027426 1,04
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060676 0,89
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,723390 0,86
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,483476 0,83
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,850854 0,63
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,076275 8,47
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,256693 3,23
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,919514 2,54
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034375 2,53
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064364 2,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,092839 2,18
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,280359 1,90
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,082829 1,62
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,147550 1,35
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,971685 1,27
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,418095 4,56
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,474694 3,99
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,850439 3,62
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,514916 1,46
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023773 1,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,684138 1,84
Ak Portföy Altın Fonu 0,067288 0,34
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,230703 0,13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056121 0,19
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,748212 0,19
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021592 0,19
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,640270 0,18
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059624 0,18
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038643 -0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015023 -4,33
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025433 -1,97
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022260 -1,60
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029270 -0,79
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045262 -0,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031840 -0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,254365 -0,12
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,189623 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,082829 -0,22
Fiba Portföy Altın Fonu 0,024851 -0,19
TEB Portföy Altın Fonu 0,071252 -0,10
Deniz Port. Altın Fonu 0,036403 -0,08
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029057 -0,07

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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