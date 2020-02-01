Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031359
|2,01
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052620
|1,63
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,065426
|1,61
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,179752
|1,53
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,198480
|1,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027894
|1,71
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F
|0,025636
|0,80
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,540060
|0,75
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,061095
|0,69
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032478
|0,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,084279
|1,75
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,449142
|1,31
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,986765
|0,76
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,075606
|0,52
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,262679
|0,46
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041455
|3,09
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,289354
|2,79
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,221954
|2,72
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,549507
|1,38
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,110877
|1,32
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,043425
|3,23
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,073545
|3,22
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,069405
|3,15
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029968
|3,14
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,037542
|3,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056225
|0,19
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,751362
|0,18
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059730
|0,18
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,641406
|0,18
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,579843
|0,18
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014361
|-4,41
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021309
|-4,27
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,654825
|-0,79
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,721489
|-0,11
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,347335
|-0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028408
|-2,94
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|41,588109
|-2,54
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,112188
|-2,36
|Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,038902
|-2,30
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,132234
|-2,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,185857
|-4,14
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,879969
|-1,38
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050546
|-1,09
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,300309
|-1,00
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,572493
|-0,96
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,404577
|-0,95
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,839013
|-0,62
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,467363
|-0,50
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)