Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,596656 1,45 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059576 0,80 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039080 0,49 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,600823 0,35 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,045889 0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,725667 2,67 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,744266 1,00 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,885314 0,82 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,733978 0,73 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032666 0,58 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036199 6,98 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,080872 6,59 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,047355 5,46 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 81,538743 5,10 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,627866 5,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,313210 4,00 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,254038 3,12 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051642 2,17 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,305681 1,79 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,093593 1,62 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,530231 4,28 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,460188 3,96 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,896051 3,10 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,859368 0,92 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,559660 0,40 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,080676 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056329 0,18 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,829146 0,18 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,754545 0,18 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,580866 0,18 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585617 -0,55 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,821599 -0,47 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231926 -0,42 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026084 -0,34 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,559145 -0,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013868 -3,43 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027655 -0,86 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021166 -0,67 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,024170 -0,70 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,235031 -0,56 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022260 -0,53 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,208873 -1,07 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041023 -1,04 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,276153 -1,02 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019999 -0,18 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018498 -0,12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,072591 -1,30 Fiba Portföy Altın Fonu 0,025263 -1,21 Deniz Port. Altın Fonu 0,037111 -1,15 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042931 -1,14 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029628 -1,13 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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