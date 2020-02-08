Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,596656
|1,45
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,059576
|0,80
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039080
|0,49
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,600823
|0,35
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,045889
|0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,725667
|2,67
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,744266
|1,00
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,885314
|0,82
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,733978
|0,73
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032666
|0,58
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,036199
|6,98
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,080872
|6,59
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,047355
|5,46
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|81,538743
|5,10
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,627866
|5,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,313210
|4,00
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,254038
|3,12
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051642
|2,17
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,305681
|1,79
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,093593
|1,62
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,530231
|4,28
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,460188
|3,96
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,896051
|3,10
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,859368
|0,92
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,559660
|0,40
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,080676
|0,19
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056329
|0,18
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,829146
|0,18
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,754545
|0,18
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,580866
|0,18
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,585617
|-0,55
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,821599
|-0,47
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,231926
|-0,42
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026084
|-0,34
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,559145
|-0,25
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013868
|-3,43
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027655
|-0,86
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021166
|-0,67
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,024170
|-0,70
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,235031
|-0,56
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,022260
|-0,53
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,208873
|-1,07
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041023
|-1,04
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,276153
|-1,02
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019999
|-0,18
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018498
|-0,12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,072591
|-1,30
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,025263
|-1,21
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,037111
|-1,15
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,042931
|-1,14
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029628
|-1,13
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)