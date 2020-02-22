Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039782 1,16 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060743 1,06 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,066922 0,86 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,657282 0,79 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 586,437406 0,76 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014772 4,23 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029030 3,32 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021953 2,01 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062827 0,77 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026272 0,71 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,049079 0,87 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086633 0,65 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,075515 0,50 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,020575 0,48 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,363831 2,28 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,062229 0,82 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,093425 0,57 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019607 0,36 Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,353618 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042968 2,78 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,335142 2,68 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,263420 2,67 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024528 0,68 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,580480 0,40 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,605340 4,55 QNB Finans Portföy Altın BYF 28,352813 3,37 Fiba Portföy Altın Fonu 0,026592 3,21 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045084 2,97 TEB Portföy Altın Fonu 0,076170 2,88 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056539 0,18 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,760864 0,18 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,644822 0,18 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,038834 0,18 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021745 0,18 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,564322 -1,62 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,799260 -1,12 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225724 -1,07 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025479 -0,78 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030633 -0,72 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,341719 -0,63 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,727442 -0,55 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,860752 -0,45 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,492141 -0,37 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,734251 -0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,010474 -6,87 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111029 -6,58 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 74,580895 -6,58 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,048088 -6,51 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065316 -6,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,047658 -7,11 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,089459 -3,43 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,811564 -3,33 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,294495 -2,86 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,344595 -2,66 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,408932 -7,48 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,386163 -4,08 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,852334 -3,62 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,832557 -1,30 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,013072 -0,19

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(Sürecek)