Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,067942
|1,52
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|593,977108
|1,29
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,046444
|0,30
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,595614
|0,28
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,025209
|0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029905
|3,01
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,026279
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,080044
|1,70
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,140606
|0,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032128
|0,83
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,099601
|0,56
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,029148
|0,53
|Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|1,441286
|0,34
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,019669
|0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,382255
|3,53
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,306019
|3,37
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,043623
|1,52
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,413617
|1,18
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,601838
|0,83
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,046724
|3,64
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,040303
|3,52
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,800674
|3,51
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,027524
|3,50
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,078825
|3,49
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,086441
|0,20
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056646
|0,19
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,764117
|0,18
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021785
|0,18
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,055415
|0,18
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,059415
|-2,19
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,611368
|-1,73
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555799
|-1,51
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,788867
|-1,30
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,223008
|-1,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013083
|-11,43
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,603124
|-6,01
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020947
|-4,58
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,684100
|-2,89
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,683928
|-2,52
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|78,421786
|-10,91
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,067300
|-10,88
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,044102
|-10,14
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,077696
|-8,24
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,043325
|-6,63
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,247211
|-8,55
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,048481
|-3,42
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,754424
|-3,15
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,984182
|-3,10
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,285967
|-2,90
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,359148
|-1,95
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,817800
|-1,86
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,392215
|-1,19
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024395
|-0,54
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019940
|-0,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|23,336251
|-1,14
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)